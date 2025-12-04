Operaio resta incastrato nel macchinario del caseificio ad Arborea | la gamba gli è stata amputata

Grave incidente sul lavoro presso l'azienda 3A di Arborea, in Sardegna: un operaio di 56 anni ha subito la parziale amputazione della gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

https://www.ilfaroinrete.it/2025/11/29/camion-cede-su-un-ponte-provvisorio-e-resta-sospeso-sul-greto-del-cerusa-operaio-40enne-vivo-per-miracolo/ - facebook.com Vai su Facebook

Operaio resta incastrato nel macchinario del caseificio ad Arborea: la gamba gli è stata amputata - Grave incidente sul lavoro presso l'azienda 3A di Arborea, in Sardegna: un operaio di 56 anni ha subito la parziale amputazione della gamba ... Scrive fanpage.it

Terribile incidente in fabbrica: operaio al lavoro resta col braccio incastrato nel macchinario, è grave - Stava lavorando con un macchinario in fabbrica, quando un braccio gli è rimasto incastrato al suo interno. Riporta fanpage.it

Incastrato negli ingranaggi. Operaio rischia il braccio - Resta incastrato con il braccio in un macchinario e viene salvato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Da ilgiorno.it

Incidente sul lavoro a Canosa di Puglia: operaio rimane incastrato nel macchinario e perde tre dita - L'uomo, di 50 anni, è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari ... Segnala msn.com

Braccio incastrato in macchinario, grave operaio - Ieri pomeriggio un operaio di 37 anni della Slim Aluminium di Cisterna, in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto nell'azienda in provincia di Latina, è stato trasportato in eliambulanza in ... Si legge su ansa.it

Operaio ferito gravemente in fabbrica: braccio incastrato in un macchinario - Un grave incidente sul lavoro si è verificato nelle scorse ore all’interno dello stabilimento Slim, situato in via Nettuno, nel territorio industriale di Latina, località Olmobello. Lo riporta rainews.it