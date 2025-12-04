Operaio morto a Lanzada | il profondo dolore del Governatore Fontana

“Profondo dolore” per la morte di una delle persone coinvolte nell’incidente aereo di oggi in Valtellina. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nell’esprimere, a nome della Giunta, “cordoglio alla famiglia e a tutti i colleghi del lavoratore deceduto”. Augurando pronta. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Operaio morto a Lanzada: il "profondo dolore" del Governatore Fontana

