Operaio di 27 anni muore schiacciato da un macchinario a Montello

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tragico incidente in fabbrica. Ancora una vittima sul lavoro: a Montello, in provincia di Bergamo, un operaio di 27 anni, Mohssin Ghouati, di origine marocchina e residente a Pian Camuno, ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario industriale. L’incidente è avvenuto alla Montello Spa, storica realtà del territorio, un tempo acciaieria e oggi specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici. L’allarme è scattato poco dopo le 17.30, ma all’arrivo dei soccorsi per il giovane non c’era già più nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Operaio di 27 anni muore schiacciato da un macchinario a Montello

