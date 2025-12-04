Operaio di 27 anni morto sul lavoro a Bergamo | si indaga per omicidio colposo oggi sciopero di fronte all'azienda

"Ieri la produzione non si è fermata e si è continuato a lavorare come se niente fosse" denunciano i sindacati. Oggi si sono tenute due assemblee ed è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

