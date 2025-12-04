Open Horizons via alla seconda call | fino a 55mila euro per startup guidate da donne

Il progetto europeo  Open Horizons, finanziato nell’ambito di Horizon Europe, ha reso pubblica la  seconda Open Call,  con scadenza fissata al 29 gennaio 2026. L’iniziativa è pensata per  sostenere startup digitali e deep-tech  guidate da donne, offrendo un pacchetto complessivo di incentivi:  fino a 55.000 euro a fondo perduto (equity-free),  mentoring, e la possibilità di co-sviluppare progetti pilota remunerati insieme a grandi aziende europee. Possono partecipare  startup con sede in un paese UE o associato Horizon Europe,  in ambito deep-tech o digitale (AI, IoT, Green Tech, Blockchain, ecc. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

