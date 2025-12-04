Open Fiber riconfermata Great Place to Work | l’indagine annuale registra il record di risposte
L’87% delle persone di Open Fiber considera l’azienda un eccellente posto di lavoro. Questo il risultato dell’ultima indagine di clima che ha avuto una partecipazione record del 97% dei dipendenti. La survey annuale Great Place to Work, riconoscimento internazionale che premia le organizzazioni in grado di creare ambienti professionali basati su fiducia, trasparenza e attenzione alle persone, ha avuto un ulteriore risultato positivo. Il Trust Index, ovvero la sintesi delle risposte positive alla survey, conferma il valore del lavoro svolto: l’84% delle persone valuta positivamente o molto positivamente lavorare in Open Fiber. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Come partner di Telco per l’Italia, con l’intervento di Nicola Grassi, Direttore Technology di #OpenFiber, abbiamo ribadito il ruolo strategico della #fibraottica: sostiene lo sviluppo dell’ #AI, abilita servizi smart e accelera la #digitalizzazione del Paese. Ad oggi O Vai su X
AVVISO: MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE CONCLUSIONE LAVORI OPEN FIBER IN VIA PER CAMPAGNANO Si informa la cittadinanza che domani, mercoledì 3 dicembre, a partire dalle 9.30, è in programma la chiusura dei lavori Oper Fiber in Via per Campagn - facebook.com Vai su Facebook
Open Fiber riconfermata Great Place to Work - Questo il risultato dell’ultima indagine di clima che ha avuto una partecipazione record del 97% dei dipendenti. Si legge su msn.com
Open Fiber, ottenuta la certificazione internazionale Great Place to Work: confermata tra le migliori realtà lavorative del Paese - Chirichilli (Open Fiber): "Per noi ascoltare non significa soltanto raccogliere opinioni, ma dare valore a quelle voci e trasformarle in azioni concrete ... affaritaliani.it scrive
Open Fiber, per le aree bianche servono 800 milioni - la società nata con l’obbiettivo di posare la fibra ottica per la banda larga in tutto il Paese - Lo riporta repubblica.it
Open Fiber, il giorno del giudizio: Cdp e Macquarie cercano l’intesa - Milano — Per Open Fiber, la società che porta nelle case di molti italiani la fibra ottica per l’internet veloce, si è arrivati a un punto di svolta. Si legge su repubblica.it
Open Fiber scommette sui piccoli data-center locali per l'edge computing - Secondo Open Fiber, il futuro dell’information technology è legato all'edge computing, ovvero nella possibilità di disporre localmente di tutta la potenza di elaborazione del dato in base a singole ... Si legge su wired.it
Open Fiber premiato come miglior operatore in fibra - Open Fiber è stato premiato come operatore che si è particolarmente distinto per lo sviluppo dell'Ftth in Europa. Riporta milanofinanza.it