Ondata di maltempo e incendi nel Salento | notte di superlavoro per i vigili del fuoco

LECCE – È stata una notte di intensa attività quella appena trascorsa, tra il 3 e il 4 dicembre, per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. Il bollettino della protezione civile regionale riportava un’allerta meteo arancione e le previsioni si sono rivelate fondate.Il Salento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Ondata di maltempo e incendi nel Salento: notte di superlavoro per i vigili del fuoco

