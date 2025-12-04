Omicidio sul lungomare di San Benedetto | condannati 3 giovani coinvolti nella rissa

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascoli, 4 dicembre 2025 – Il gip del tribunale di Ascoli Piceno Simona D’Ottavi ha condannato tre dei cinque giovani coinvolti nella rissa avvenuta all’alba del 16 marzo 2025 sul lungomare di San Benedetto del Tronto, nella quale è stato ucciso il giovanissimo Amir Benkharbouch e sono rimasti feriti Federico Di Stanislao, Raul Denis Rotaru, Helmi Nessibi e Daniele Seghetti: un imputato è stato assolto e un altro è stato rinviato a giudizio. Giovane morto dopo la rissa. Chiesti 42 anni di carcere Tenendo conto dello sconto di pena di un terzo prevista dal rito abbreviato, è stato condannato a 18 anni di reclusione Federico Di Stanislao, 21 anni di Giulianova (Teramo), accusato di omicidio di persona diversa da quella alla quale era diretta l’offesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

omicidio sul lungomare di san benedetto condannati 3 giovani coinvolti nella rissa

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio sul lungomare di San Benedetto: condannati 3 giovani coinvolti nella rissa

