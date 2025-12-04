Omicidio di Pierina la nipote testimone chiave in aula sull’alibi per Manuela e Loris
Rimini, 4 dicembre 2025 – Il maxi processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di via del Ciclamino, entra nel vivo. Dopo aver ascoltato le testimonianze dei figli di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate, i condomini di via del Ciclamino e Loris Bianchi, fratello di Manuela, nella prossima udienza del 15 dicembre in Corte d’Assise proseguiranno le deposizioni dei testimoni dell’accusa a partire proprio dalla figlia di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi, Giorgia. Perché è centrale la testimonianza della figlia di Manuela e Giuliano. La ragazzina, oggi maggiorenne e all’epoca dei fatti 16enne, si trovava in casa con la madre e lo zio Loris la sera in cui è avvenuto l’omicidio della nonna e la stessa giovane era solita recarsi alle adunate dei testimoni di Geova con Pierina, cosa che non accadde la sera del 3 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
