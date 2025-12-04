Omicidio Chiara Poggi Garlasco | Dna compatibile con SempioMa dubbi sull’origine
PAVIA – Il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio, ma “l’analisi del cromosoma Y non consente di addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto”. Sono le conclusioni della perita Denise Albani per l’incidente probatorio che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio in concorso della ventiseienne di . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
