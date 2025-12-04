Omicidio Carvone | Giuseppe Ferrarese non può essere condannato all' ergastolo

BRINDISI – Incertezza sul movente. Assenza di elementi a supporto delle aggravanti dell'agevolazione mafiosa e dei motivi abietti. Giuseppe Ferrarese non può essere condannato all'ergastolo per l'omicidio Giampiero Carvone. Lo ha sostenuto l'avvocato Ladislao Massari, che stamattina (giovedì 4. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

