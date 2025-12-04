Oltremare Maiori | Alfonso Crisci invita due eccellenze della cucina campana in due serate gourmet

Oltremare, la raffinata perla fine dining dell’Hotel Club Due Torri, inaugura un ciclo di cene-evento ideato e curato dall’executive chef Alfonso Crisci. Situato al quinto piano dell’hotel, con vista privilegiata sulla Costiera Amalfitana, Oltremare è un luogo dove la cucina diventa dialogo tra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Oltremare Maiori: Alfonso Crisci invita due eccellenze della cucina campana in due serate gourmet

Argomenti simili trattati di recente

Auto Moto Napoli Expo S.p.A. Siamo lieti di annunciare che la 2ª edizione dell’evento si terrà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli il 4/5/6/7 giugno 2026! Espansione Record : Un Successo Oltre le Aspettative L'immediato e straordinario successo riscontr - facebook.com Vai su Facebook

A Maiori la nuova cucina campana di Oltremare - Nel cuore azzurro della Costiera Amalfitana, laddove l’orizzonte si confonde tra cielo e mare, c’è un luogo che trasforma la bellezza in gusto, e il gusto in racconto: è Oltremare, il ristorante fine ... Segnala foodmakers.it

Emozioni ’Oltremare’. La cucina audace di Crisci evoca antichi sapori - di Riccardo GalliIl contrasto dei sapori si accompagna alla perfezione con l’armonia della location. Lo riporta quotidiano.net

Vinòforum, al via tra calici e film con la cucina mediterranea dello chef Alfonso Crisci - È partita nel segno del gusto, tra brindisi e cene d’autore, l’edizione dei record di Vinòforum, la più grande manifestazione enogastronomica della Capitale in programma a Villa Borghese fino al 14 ... Come scrive roma.corriere.it

Caponata di gamberi: la Costiera Amalfitana nel piatto - Dalla Costiera Amalfitana, Oltremare, il ristorante gastronomico dell’Hotel Club Due Torri di Maiori, guidato dall’executive chef Alfonso Crisci, presenta un menù ad hoc che parla di territorio. Riporta tgcom24.mediaset.it

Policentrismo dell’arte, gala dinner con lo chef Alfonso Crisci tra le opere in esposizione - A chiusura della mostra di arte moderna “Policentrismo dell’arte” tenutasi a Cimitile un gala dinner, firmato dallo chef Alfonso Crisci. Secondo ilmattino.it