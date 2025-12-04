Oltre Pd e M5S prove di coalizione a sinistra La proposta di Spadafora

Era il 2017, si avvicinavano le elezioni politiche che poi sarebbero state vinte dal Movimento 5 Stelle, e nel campo del centrodestra nasceva la cosiddetta “quarta gamba”, la forza politica presieduta da Raffaele Fitto e coordinata da Maurizio Lupi, Noi con l’Italia. Una quarta gamba che ancora oggi dà sostegno alla coalizione di centrodestra, bilanciando le forze più a destra. E forse il corrispettivo a sinistra di Noi con l’Italia per la futura coalizione di centrosinistra lo ha proposto oggi Vincenzo Spadafora dalle colonne del quotidiano Domani: “Serve una forza di centro moderata, credibile, capace di parlare a chi non vota più: fuori da Pd e M5S c’è un mondo che merita rappresentanza”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Oltre Pd e M5S, prove di coalizione a sinistra. La proposta di Spadafora

