Oltre la musica | Napoli rende omaggio a Carlo Missaglia con il Premio e un volume commemorativo

La terza edizione del Premio Carlo Missaglia si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 17,45 nella sede dell’ Unione Industriali di Napoli in piazza dei Martiri. L’iniziativa, promossa da Progetto Itaca Napoli e dalla Famiglia Missaglia, celebra la figura di Carlo Missaglia: musicista, musicologo, studioso e narratore della Canzone Napoletana; autore di musica e testi, attore, regista, scrittore, subacqueo di rilievo nazionale e giornalista. Una personalità poliedrica che ha saputo attraversare mondi artistici e culturali diversi, lasciando un segno indelebile nella tradizione musicale e nella storia contemporanea della città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it