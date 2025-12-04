S embra la scenografia di un film dell’orrore psicologico, invece è la documentazione reale, cruda e inquietante di ciò che si celava all’interno della villa di Jeffrey Epstein. A distanza di anni dalla morte del finanziere, nuove immagini e video inediti dell’ isola di Little Saint James – diffuse dai membri democratici dell’Oversight Committee della Camera Usa – aprono uno squarcio visivo su quel “regno” caraibico rimasto per decenni impenetrabile. E i dettagli emersi fanno correre un brivido lungo la schiena. Scandali di ieri: seduttori, playboy e mattatori viveur. guarda le foto Leggi anche › Virginia Giuffre: il caso Epstein scuote anche la Casa Bianca Le immagini della villa di Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Oltre al lusso, una lavagna con scritte come "potere" e "politico" e nomi censurati. Sono le prove della rete di cui faceva parte anche il principe Andrea?