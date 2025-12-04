Storia di un informatico autodidatta scelto da Y Combinator, trampolino di lancio per chi mira a emergere nel panorama competitivo del business tecnologico È partito con un’ambizione concreta e una meta possibile. E oggi, a 23 anni, la storia di Oliviero Pinotti racconta come un percorso tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Oliviero Pinotti, da Verona alla Silicon Valley: il founder di Solstis ammesso allo 0,6% delle startup selezionate da Y Combinator