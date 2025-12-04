Olimpiadi Paolini | Giorno che porterò sempre nel cuore

Roma, 4 dic. (askanews) – “Portare la torcia è stato un onore, mi sono sentita fortunata perché è un privilegio. Quando è finita la corsa c’e stata un po di emozione, questa è stata una giornata incredibile che mi porterò sempre dietro. Per un atleta portare la torcia olimpica è un sogno. Mattarella? Mi ha fatto l’in bocca al lupo, ha voluto sapere i programmi e poi ci vedremo in futuro per la Coppa Davis e la BJK vinta”. Sono queste le parole di Jasmine Paolini all’uscita dal Quirinale dopo la consegna della lanterna al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mi sono ricordata che la prima volta in cui ho visto le Olimpiadi con mio papà era ad Atene 2004 e pensare di essere qui oggi è incredibile”, conclude. 🔗 Leggi su Ildenaro.it