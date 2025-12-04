Olimpiadi Paolini | Giorno che porterò sempre nel cuore
Roma, 4 dic. (askanews) – “Portare la torcia è stato un onore, mi sono sentita fortunata perché è un privilegio. Quando è finita la corsa c’e stata un po di emozione, questa è stata una giornata incredibile che mi porterò sempre dietro. Per un atleta portare la torcia olimpica è un sogno. Mattarella? Mi ha fatto l’in bocca al lupo, ha voluto sapere i programmi e poi ci vedremo in futuro per la Coppa Davis e la BJK vinta”. Sono queste le parole di Jasmine Paolini all’uscita dal Quirinale dopo la consegna della lanterna al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mi sono ricordata che la prima volta in cui ho visto le Olimpiadi con mio papà era ad Atene 2004 e pensare di essere qui oggi è incredibile”, conclude. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
#Olimpiadi, #Paolini: “Giorno che porterò sempre nel cuore” Vai su X
Olimpiadi, Paolini: “Giorno che porterò sempre nel cuore” - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi, Paolini: “Giorno che porterò sempre nel cuore” - (askanews) – “Portare la torcia è stato un onore, mi sono sentita fortunata perché è un privilegio. Lo riporta msn.com
Milano Cortina, Paolini: "Giorno incredibile, sempre nel cuore" - Quando e’ finita la corsa c’e’ stata un po’ di emozione, questa e’ stata una giornata incredibile che mi porte ... Come scrive sport.virgilio.it
Olimpiadi Cortina, mamma incinta chiede lo smart working per non fare 140 km al giorno ma l'azienda dice no: «Mi hanno costretta a scegliere tra figli e lavoro». - Cortina d'Ampezzo è sotto i riflettori per le Olimpiadi invernali del prossimo anno, ma a fare rumore è un'altra notizia che esula dai fatti sportivi. Secondo corrieredelveneto.corriere.it