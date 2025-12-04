Olimpiadi Milano-Cortina i podi fra design e inclusione realizzati da uno scenografo lodigiano e uno monzese

Lodi, 4 dicembre 2025 – Lo scenografo lodigiano Dario Cavaletti, residente a Lodi da 25 anni, ma originario del Cremasco e il collega marchigiano di Monza Francesco Pagliariccio, che ha una cattedra di scenografia alla accademia delle Belle arti di Brera, sono i realizzatori dei nuovi podi dei Giochi Invernali 2026. Supporti simbolo di un’edizione improntata su design, inclusione e sostenibilità. I due professionisti sono noti per aver lavorato con importanti figure giornalistiche e televisive, tra cui Enrico Mentana, Piero Chiambretti e Michele Santoro “e per la voglia di vivere senza mai tirare dritto, ma sperimentando in vari campi (televisione, teatro, allestimenti, sport etc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina, i podi fra design e inclusione realizzati da uno scenografo lodigiano e uno monzese

News recenti che potrebbero piacerti

L'inchiesta sulla scalata di MPS a Mediobanca e le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Questi alcuni dei temi al centro della puntata di #Piazzapulita in onda stasera dalle 21.15 su La7. - facebook.com Vai su Facebook

L’inchiesta sulla scalata di MPS a Mediobanca e le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Stasera, #Piazzapulita. 21.15 - La7. Vai su X

Olimpiadi Milano-Cortina, i podi fra design e inclusione realizzati da uno scenografo lodigiano e uno monzese - Il concept unisce artigianato italiano e contemporaneità: “Abbiamo messo l’accento sul binomio fra dinami ... Lo riporta ilgiorno.it

LA VALSUSINA ROBERTA CASO TEDOFORA DELLE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 - Da subito ho vissuto ad Oulx, il mio paese di montagna amato, dove sono cresciuta, dove ho studiato e ch ... Segnala valsusaoggi.it

Milano-Cortina: il viaggio dei tedofori reggiani con la Fiamma Olimpica. VIDEO - Nei giorni scorsi sono arrivate le convocazioni ufficiali alle persone selezionate per il viaggio della Fiamma Olimpica in ... Scrive reggionline.com

Milano-Cortina: emozioni alle stelle per le Olimpiadi invernali - Meno di 80 giorni all'inizio dei Giochi Invernali e tutti gli occhi del mondo sono puntati su Milano che si dichiara pronta ... Riporta sportfair.it

La funivia per le Olimpiadi Milano Cortina costruita su una frana: costa 35 milioni, ma le cabine turche sono senza certificazione - Ancora da avviare la realizzazione della cabinovia lungo la pista Olimpia sulle Tofane. today.it scrive

Olimpiadi Milano-Cortina: ad Atene la cerimonia di consegna della fiaccola nello stadio che ospitò primi Giochi di era moderna - Si è aperta nello stadio Panathinaiko (conosciuto anche con il nome di Kallimarmaro), la cerimonia di consegna della Fiamma olimpica a Milano- Si legge su msn.com