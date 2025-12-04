Olimpiadi Milano-Cortina | ad Atene la cerimonia di consegna della fiaccola nello stadio che ospitò primi Giochi di era moderna

Si è aperta nello stadio Panathinaiko (conosciuto anche con il nome di Kallimarmaro), la cerimonia di consegna della Fiamma olimpica a Milano-Cortina. Potente simbolo della continuità della tradizione greca dall’antichità ai giorni nostri, lo stadio venne inaugurato nel 560 a.C. Costruito interamente con marmo pentelico, presenta una pianta ellittica: nell’antichità ospitò i Giochi panatenaici,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Olimpiadi Milano-Cortina: ad Atene la cerimonia di consegna della fiaccola nello stadio che ospitò primi Giochi di era moderna

L’inchiesta sulla scalata di MPS a Mediobanca e le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Stasera, #Piazzapulita. 21.15 - La7. Vai su X

Dopo le Olimpiadi, la nuova Arena Milano a Santa Giulia diventerà la venue più moderna e capiente d'Italia: a inaugurare il calendario dei concerti sarà Ligabue! Vai su Facebook

Olimpiadi Milano-Cortina: ad Atene la cerimonia di consegna della fiaccola nello stadio che ospitò primi Giochi di era moderna - Si è aperta nello stadio Panathinaiko (conosciuto anche con il nome di Kallimarmaro), la cerimonia di consegna della Fiamma olimpica a Milano- Segnala gazzettadelsud.it

Olimpiadi 2026, fiamma olimpica oggi in Italia: le news LIVE - L'arena che custodisce l'eredità di Pierre de Coubertin e le radici dell'olimpismo. Si legge su sport.sky.it

Olimpiadi invernali, la fiamma in arrivo a Roma: Paltrinieri e Polonara tedofori. Achille Lauro, Noemi e non solo: i vip presenti alla cerimonia - È previsto per il pomeriggio di giovedì 4 dicembre 2025 l'arrivo a Roma della fiamma olimpica per le Olimpiadi Invernali Milano- Riporta msn.com

Milano-Cortina 2026: la fiamma olimpica illumina l'Acropoli di Atene, poi parte per l'Italia - Sabato inizierà un viaggio di 12mila chilometri, attraverso 110 province e oltre 300 comuni, con arrivo a Milano il 6 febbraio per la cerimonia di apertura dei Giochi ... Si legge su msn.com

Milano-Cortina, Buonfiglio: "Milano-Cortina sarà un'Olimpiade meravigliosa". VIDEO - Cortina sarà un'Olimpiade meravigliosa'. Scrive sport.sky.it

Jasmine Paolini porterà la Fiamma Olimpica fino a Roma: la toscana e Filippo Ganna tedofori ad Atene - Jasmine Paolini sarà Ambassador delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in qualità di accompagnatrice della Fiamma ... Segnala oasport.it