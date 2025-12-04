Olimpiadi invernali Roma celebra l' arrivo della fiamma aprendo la sera musei e biblioteche

Musei e biblioteche aperti per celebrare l’arrivo a Roma della fiamma olimpica. Roma Capitale, in occasione dello sbarco della torcia in arrivo oggi, giovedì 4 dicembre, ha organizzato le “Olimpiadi Culturali” dei Giochi olimpici. È stata infatti decisa l’apertura straordinaria di alcune sedi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

