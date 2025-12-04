Olimpiadi invernali la fiamma olimpica di Milano-Cortina è atterrata a Roma

La fiamma olimpica di Milano-Cortina è atterrata a Roma, all'aeroporto di Fiumicino. A partecipare al viaggio il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, la tennista Jasmine Paolini, che è stata tedofora allo stadio Panathinaiko in. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Olimpiadi invernali, la fiamma olimpica di Milano-Cortina è atterrata a Roma

La Grecia ha consegnato la fiamma per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L'evento nella capitale Atene ? https://l.euronews.com/Smt4 - facebook.com Vai su Facebook

La Grecia ha consegnato la fiamma per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L'evento nella capitale Atene Vai su X

Milano-Cortina, la fiamma olimpica è arrivata in Italia: ora la consegna a Mattarella al Quirinale - La torcia è giunta a Roma a bordo del volo Ita siglato "Ciro Ferrara" proveniente da Atene dove la mattina di giovedì 4 si è tenuta la cerimonia di accensione del braciere ... Scrive tuttosport.com

La fiamma olimpica di MIlano-Cortina è sbarcata a Fiumicino: ora è attesa da Mattarella al Quirinale - Ad accompagnare la fiaccola dei prossimi Giochi invernali nel volo partito da Atene la tedofora Jasmine Paolini: tutti i dettagli ... Come scrive corrieredellosport.it

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: la diretta, tra poco sarà consegnata a Mattarella al Quirinale - Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. Scrive leggo.it

Olimpiadi Milano Cortina, la fiamma olimpica è arrivata in Italia - Dopo 20 anni, la fiaccola è tornata nel nostro Paese: prossima tappa il Quirinale, prima di passare anche da Brescia ... giornaledibrescia.it scrive

La Fiamma Olimpica arriva a Roma, Paolini e Malagò i primi a portarla su suolo italiano - La prima tappa di un lungo percorso che porterà alle Olimpiadi invernali Milano- roma.corriere.it scrive

La Fiamma olimpica torna in Italia dopo 20 anni. Jasmine Paolini e Filippo Ganna tedofori d’eccezione - All'epoca, come ben ci ricordiamo, arrivò in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, ... Si legge su oasport.it