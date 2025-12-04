Ola Källenius resterà presidente dell’Associazione europea dei costruttori automobilistici anche nel 2026. Per l’attuale Ceo di Mercedes-Benz si tratta del secondo mandato consecutivo al comando di Acea, organizzazione che riunisce i principali marchi del settore automotive nel vecchio continente. Il rinnovo dell’incarico annuale, per cui si è resa necessaria l’approvazione del comitato esecutivo, evidenza ancora una volta la fiducia nella strategia proposta del manager negli ultimi mesi in una delle fasi cruciali per l’intero mercato. «Siamo fermamente convinti che la decarbonizzazione possa essere raggiunta solo se abbinata a una solida agenda per la competitività globale e la resilienza della catena del valore», ha spiegato dopo la rielezione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ola Källenius confermato presidente di Acea