di Stefano Briganti “Chi fu il primo che inventò le spaventose armi? Da quel momento furono stragi, guerre. Si aprì la via più breve alla crudele morte. Tuttavia il misero non ne ha colpa. Siamo noi che usiamo malamente ciò che ci fu dato per difenderci dalle feroci belve” (Tibullo; Elegie ). Questo dovrebbe comparire all’ingresso del Parlamento Europeo. Quel parlamento che ha approvato la produzione europea di armi spaventose come quelle all’uranio impoverito e quelle al fosforo bianco. Lo stesso parlamento che ha passato una risoluzione sul conflitto russo-ucraino che non frena il proseguimento della guerra e che getta le basi per combatterne una nuova contro la Russia quando quella dell’Ucraina giungerà al termine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi l’Europa vuole la pace attraverso la guerra: un principio anacronistico