Occupante abusivo e spacciatore arrestato dai ghisa
Scappa da un controllo della polizia locale in uno stabile di edilizia popolare e lancia la batteria di un monopattino contro un agente. È successo martedì pomeriggio in uno stabile Aler di via Ricciarelli, nel quartiere popolare di San Siro. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, poi identificato in E.G.Y., un ventinovenne marocchino, notato mentre entrava e usciva ripetutamente da un appartamento del secondo piano per poi raggiungere le cantine della stessa scala, i ghisa guidati dal comandante Gianluca Mirabelli sono entrati nello stabile per un controllo. Alla loro vista l’uomo è fuggito, ma è stato inseguito e fermato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
