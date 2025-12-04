Non solo Gotham City. Anche nella metro di Milano l’ombra di Batman spaventa i cattivi e incoraggia i buoni, facendoci tutti comportare un po’ più civilmente. È quanto emerge da una ricerca diffusa su Npj Mental Health Research e realizzata dall’ Università Cattolica di Milano sotto la direzione del docente di psicologia clinica Francesco Pagnini. Lo studio rivela che l’apparizione inattesa di un elemento sorprendente – in questo caso Batman – rompe la routine prevedibile della quotidianità e spinge le persone a prestare maggiore attenzione, distogliendole dal funzionamento automatico. Il comportamento prosociale, cioè l’azione di aiutare gli altri, è fondamentale per la convivenza, ma i fattori ambientali spontanei che possono attivarlo sono ancora poco indagati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Occhio al pipistrello: se c’è lui nella metro il nostro comportamento migliora”: cos’è l'”effetto Batman” e l’esperimento condotto dagli psicologi a Milano