Occhio ad Australia e Nuova Zelanda I dazi Usa sui prodotti europei potrebbero favorire i loro vini

Il Rapporto agroalimentare 2025 di Ismea analizza i Paesi che potrebbero fare concorrenza ai vini italiani in base alle quote di mercato e alla percentuale di dazio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

OCCHI SU MELBOURNE Al fenomeno di Murcia manca un solo Slam da mettere in bacheca. L’Australian Open è sempre stato il tallone d’Achille per Carlitos, che non si è mai spinto oltre i quarti nel primo Grand Slam Stagionale ? “È il mio obiettivo pri - facebook.com Vai su Facebook

Australia e Nuova Zelanda pronte a riconoscere lo Stato della Palestina se Israele non accetta la pace - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha spiegato ai leader dei due Paesi l’intenzione di riconoscere formalmente lo Stato palestinese all’Onu a settembre Si intensifica il dibattito ... Lo riporta milanofinanza.it

Australia e Nuova Zelanda,il 2011 arriva “in anticipo” - In Nuova Zelanda, il 2011 è incominciato “in anticipo”, alle 12 italiane, quando le immagini trasmesse sui circuiti internazionali hanno mostrato il cielo notturno di Auckland illuminato dai fuochi ... Da ilsecoloxix.it

Gaza, l'Italia con UK, Germania, Australia e Nuova Zelanda: no al piano di Israele - In una mossa diplomatica significativa, l'Italia ha preso posizione contro i nuovi piani militari israeliani per Gaza, unendosi a un fronte internazionale che include Regno Unito, Germania, Australia ... huffingtonpost.it scrive

COMMERCIO, URSO: MADE IN ITALY FA ROTTA IN NUOVA ZELANDA E AUSTRALIA - "C'e' una parte del mondo dove la crisi economica non morde con la stessa intensita' che in Europa e Stati Uniti. Si legge su ilsecoloxix.it