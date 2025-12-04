NXT 02.122025 preparativi per Deadline
Ciao Bro di Zona Wrestling, ultima puntata prima del mio PLE preferito di NXT e rimanendo in tema non perdiamo tempo. Hoka Hey!!! Promo: Ava apre un summit tra le 5 partecipanti all’Iron Survivor Challenge femminile. A prendere la parola per prima è Sol Ruca che citando Ethan Page ardisce di essere materiale per il titolo principale, ha avuto un anno turbolento ma ora il cammino sembra chiaro, vincere a Deadline e poi prendersi la cintura a New Year’s Evil. A interromperla ci pensa Jordynne Grace che è stufa di venire fregata ogni volta che si avvicina al titolo, nessuno potrà placarla sabato. Lola Vice invece si vanta giustamente di essere stata scelta da John Cena, a suo dire perché lei crede in se stessa indipendentemente dai risultati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
