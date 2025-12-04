Nvidia ripristina il supporto 32-bit physx per 9 giochi pc classici
miglioramenti software per la serie di schede grafiche GeForce RTX 50. Le schede della serie GeForce RTX 50 di NVIDIA hanno incontrato alcune problematiche di compatibilità all’atto del lancio, influendo su determinati titoli di vecchia generazione. Recenti aggiornamenti software stanno portando a significativi miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda il supporto alla tecnologia PhysX a 32 bit. recupero del supporto PhysX a 32 bit. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il ripristino del supporto alla tecnologia PhysX a 32 bit per diverse produzioni videoludiche. Tra i titoli interessati, si annoverano giochi come: Alice: Madness Returns. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
