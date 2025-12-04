Nutrizione clinica l’assistenza si fa anche a domicilio | verso 600 interventi all’anno

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Trecento nel primo semestre di quest’anno con la proiezione a raggiungere quota 600 a fine 2025, un dato in consistente aumento rispetto ai 500 registrati nel 2024. Sono i dati dell’attività domiciliare della Nutrizione clinica, svolta da infermiere ed infermieri specializzati nel territorio di competenza dell’Azienda Usl Toscana sud est, ovvero le province di Arezzo, Grosseto e Siena. Un dato che conferma un approccio assistenziale sempre più orientato alla gestione degli utenti direttamente nelle loro abitazioni. Una modalità che migliora la qualità della vita delle persone assistite e che ne riduce gli spostamenti verso le strutture ospedaliere e anche verso i pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nutrizione clinica, l’assistenza si fa anche a domicilio: verso 600 interventi all’anno

