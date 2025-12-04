Nuovo test di medicina al primo esame passa solo il 15%

Per la prima volta il numero degli studenti ammessi ai corsi di Medicina potrebbe essere inferiore al numero dei posti disponibili. Pubblicati oggi i risultati, definiti disastrosi, della prova svolta lo scorso 20 novembre. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Nuovo test di medicina, al primo esame passa solo il 15%

Nuovo test di medicina: solo il 15% dei candidati supera il primo esame - Solo tra il 10% e il 15% dei candidati è riuscito a superare il primo esame del nuovo test di ammissione a Medicina. Scrive altarimini.it

Test Medicina, promossi al primo appello solo il 10–15%. Seconda prova il 10 dicembre - Secondo dati preliminari al primo appello del semestre filtro di Medicina è stato promosso solo il 10–15% dei candidati. Come scrive doctor33.it

Test Medicina, promossi solo tra il 10% e 15% con il semestre filtro e arrivano i primi ricorsi: cosa succede - Sono bassissime le percentuali di idonei per i primi esami del semestre filtro per la facoltà di Medicina: solo il 10 o il 5% è passato ... Secondo fanpage.it

Valanga di bocciature ai test filtro per Medicina: fuori 9 studenti su 10 - A causare problemi soprattutto i quesiti di Fisica. Lo riporta today.it

Esami di Medicina, bassissima la percentuale dei promossi: rischio posti vacanti dopo la prima prova - I dati, ancora parziali in attesa del report ufficiale del Ministero dell’Università, dipingono una fotografia impietosa, senza grandi differenze tra Nord e Sud. Da tg.la7.it

Semestre filtro a Medicina, primo appello per “il nuovo test”: è uguale a quello vecchio. Proteste degli studenti - Gli studenti contestano il nuovo sistema di ingresso a Medicina: "Selezione mascherata che scarica costi e incertezze sulle famiglie" ... Scrive ilfattoquotidiano.it