Nuovo studio sulla mela rosa dei Sibillini Non è soltanto buona mantiene anche giovani La scoperta nella sede fanese di Uniurb

Arriva dalla sede fanese di Uniurb un nuovo studio sui benefici della mela rosa marchigiana. Gli effetti antinfiammatori della di un estratto della mela rosa marchigiana sulle cellule anziane sono infatti al centro di un nuovo studio scientifico coordinato dal professor Stefano Amatori, della sede di Biotecnologie della carlo Bo, in collaborazione con l’Università di Camerino e con la partecipazione dell’Università Politecnica delle Marche, che rivela il potenziale antinfiammatorio e anti-aging di un estratto vegetale ricavato dalla mela rosa marchigiana, antica varietà coltivata nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo studio sulla mela rosa dei Sibillini. Non è soltanto buona, mantiene anche giovani. La scoperta nella sede fanese di Uniurb

