Nuovo studio sulla mela rosa dei Sibillini Non è soltanto buona mantiene anche giovani La scoperta nella sede fanese di Uniurb

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva dalla sede fanese di Uniurb un nuovo studio sui benefici della mela rosa marchigiana. Gli effetti antinfiammatori della di un estratto della mela rosa marchigiana sulle cellule anziane sono infatti al centro di un nuovo studio scientifico coordinato dal professor Stefano Amatori, della sede di Biotecnologie della carlo Bo, in collaborazione con l’Università di Camerino e con la partecipazione dell’Università Politecnica delle Marche, che rivela il potenziale antinfiammatorio e anti-aging di un estratto vegetale ricavato dalla mela rosa marchigiana, antica varietà coltivata nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuovo studio sulla mela rosa dei sibillini non 232 soltanto buona mantiene anche giovani la scoperta nella sede fanese di uniurb

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo studio sulla mela rosa dei Sibillini. Non è soltanto buona, mantiene anche giovani. La scoperta nella sede fanese di Uniurb

Argomenti simili trattati di recente

nuovo studio mela rosaNuovo studio sulla mela rosa dei Sibillini. Non è soltanto buona, mantiene anche giovani. La scoperta nella sede fanese di Uniurb - Arriva dalla sede fanese di Uniurb un nuovo studio sui benefici della mela rosa marchigiana. Come scrive msn.com

Salute, gli effetti antinfiammatori della mela rosa marchigiana. Lo studio - A rivelarlo è un nuovo studio coordinato da Stefano Amatori, esperto della Sede di Biotecnologie di Fano dell'Università di Urbino, che ha evidenziato le proprietà benefiche di un estratto vegetale ri ... Da tg24.sky.it

nuovo studio mela rosaStudio di UniUrb: la mela rosa marchigiana contrasta l'invecchimento. Il prof Amatori: «Preziosa risorsa biologica» - URBINO La mela rosa marchigiana sviluppa un’efficace azione antinfiammatoria e anti invecchiamento. msn.com scrive

nuovo studio mela rosaQual è la varietà di mela che può combattere infiammazione e invecchiamento? Lo studio italiano - Esiste una varietà di mela che potrebbe avere benefici su infiammazione e invecchiamento? Lo riporta msn.com

L’OLIO NUOVO. E LA MELA ROSA. MARCHE GOURMET - L’autunno nelle Marche è un caleidoscopio di colori e sapori che si snoda dalle vette dei Sibillini alle colline del Montefeltro, passando per borghi custodi di antiche tradizioni. Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Studio Mela Rosa