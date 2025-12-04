Tempo di lettura: < 1 minuto Nuova tegola in casa Napoli. Stanislav Lobotka, uno dei pilastri del centrocampo azzurro e punto di riferimento imprescindibile nello scacchiere di Antonio Conte, si è fermato durante l’attivazione pre-gara di ieri, accusando un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il club ha comunicato che il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma i tempi non saranno brevi: Lobotka sarà costretto a saltare la sfida di domenica contro la Juventus, un big match fondamentale per la corsa al vertice. La sua assenza pesa come un macigno. Conte dovrà ora riorganizzare la mediana, valutando alternative per sopperire alla mancanza del regista titolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nuovo stop per il Napoli: Lobotka ko, salta la Juventus