Nuovo stop in casa Napoli | Lobotka si ferma per un risentimento muscolare

"> Il centrocampista slovacco ha accusato il problema durante il riscaldamento pre-gara con il Cagliari Il Napoli deve fare i conti con un altro infortunio a centrocampo. Il club azzurro ha comunicato che Stanislav Lobotka ha riportato un problema muscolare durante l’attivazione pre-partita della sfida contro il Cagliari. Nel comunicato ufficiale diffuso dalla società si legge che il centrocampista ha accusato «un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra». Lobotka ha già iniziato l’iter riabilitativo previsto dallo staff sanitario. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Nuovo stop in casa Napoli: Lobotka si ferma per un risentimento muscolare

