Ben quattro calciatori sarebbero stati “acquistati” e registrati dall’OL, senza mai giocare per il Lione. Le cifre e i dettagli dalla Francia Il Lione rischia di finire nuovamente nei guai. Dopo aver scongiurato la retrocessione in Ligue 2, in casa OL è iniziata una nuova era con la partenza di John Textor e l’arrivo di Michele Kang alla guida del club. Lione, nuovo scandalo trasferimenti (Foto ANSA) – calciomercato.it Tuttavia, come riportato da ‘L’Equipe’, nelle ultime ore è emersa una nuova vicenda che – se confermata – avrebbe del clamoroso: si tratterebbe di trasferimenti fittizi, mai concretizzati, anche se ufficialmente registrati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nuovo scandalo a Lione: trasferimenti fittizi per calciatori mai arrivati in Ligue 1