Nuovo raid vandalico in un asilo a Napoli | danneggiati gli addobbi natalizi il Prefetto convoca il tavolo sulla sicurezza

Un nuovo atto vandalico ha colpito, nella notte del 4 dicembre, una scuola dell’infanzia e un asilo nido situati nella zona orientale di Napoli. Ignoti sono entrati all’interno della struttura e hanno distrutto addobbi e decorazioni natalizie realizzati per i bambini. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

