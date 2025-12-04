Nuovo metodo dimagrante | la rivoluzione parte da qui

. Lo Studio Estetico MV5 celebra vent’anni di attività con un evento ricco di ospiti vip e presenta tecnologie rivoluzionarie per il benessere. Lo Studio Estetico MV5 raggiunge un momento storico a Bergamo: il 5 dicembre 2025 si festeggiano ben due decenni di attività. Un anniversario che Gabriella Dobre, fondatrice del centro, ha deciso di onorare con un party esclusivo focalizzato sull’evoluzione della bellezza e del benessere fisico. La struttura si conferma così un pilastro locale per l’alta qualità dei servizi estetici e la competenza dello staff. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Nuovo metodo dimagrante: la rivoluzione parte da qui

Approfondisci con queste news

"ELEVEN" è il nuovo metodo di allenamento per preparare al meglio il portiere contemporaneo alle mutate esigenze tecnico-tattiche e ambientali del ruolo. Una mutazione che esige di focalizzarci su educazione e cultura del moderno portiere di calcio nel c - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo metodo solare per produrre etilene da metano: ecco come funziona Vai su X

Nuovo metodo certifica entanglement quantistico - La meccanica quantistica ha raggiunto un traguardo significativo con lo sviluppo di un metodo innovativo per verificare l'autenticità degli stati quantistici senza fare affidamento sulla precisione ... Da tomshw.it

Rivoluzione in Oltrepò Pavese: nuovo sistema di votazione per dare più peso ai piccoli produttori. E il metodo classico diventa Classese Docg - La votazione che si è appena conclusa ha portato a due importanti novità destinare a riscrivere il futuro della denominazione: ... Riporta gamberorosso.it

Il Consorzio sceglie la “rivoluzione”: sì al Classese e al nuovo statuto - L’assemblea del Consorzio tutela vini Oltrepo Pavese, riunita ieri (giovedì) pomeriggio a Riccagioia, ha detto “sì” a larghissima maggioranza alle modifiche allo statuto dell’ente (98% ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it