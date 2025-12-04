Nuovo campo da tennis padel e pickball | il taglio del nastro

Il nuovo impianto da tennis di Subbiano è frutto di una sinergia tra Amministrazione Comunale, Associazione Tennis Subbiano e TennisSchool Life Asd, che hanno ampliato e rinnovato la struttura esistente, aggiungendo campi e spazi destinati agli sport di racchetta.La sindaca Ilaria Mattesini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Nuovo campo da tennis, padel e pickball: il taglio del nastro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'amministrazione comunale di Siracusa ha realizzato un nuovo campo da basket all'aperto situato sul terrazzo del Parcheggio Talete, in una posizione unica adiacente al mare. Nei prossimi mesi tutto il terrazzo sarà oggetto di ulteriore riqualificazione e adibit - facebook.com Vai su Facebook

Mario #Balotelli ha voglia di tornare in campo: in attesa della chiamata giusta a gennaio l’ex centravanti di Inter e Milan si allenerà in questi giorni col #Carpenedolo per tenersi in forma e farsi così trovare pronto per la sua nuova squadra. #calciomercato Vai su X

Un nuovo impianto sportivo. Campi da gioco e area ricreativa - Nuovo impianto sportivo a Subbiano, realizzato come dal Comune in sinergia con l’Associazione Tennis Subbiano e la Tennischool Life ... Secondo msn.com

Campi da padel, tennis e un cinema: a Montevago riapre la "Città dei Ragazzi" - La "Città dei Ragazzi" era stata in funzione per una quindicina di anni dalla sua costruzione, ma poi fu abbandonata e vandalizzata. Si legge su balarm.it

Campo da calcio e padel a Casalotti il nuovo centro (dopo 50 anni di attesa) - Un nuovo centro sportivo comunale con un campo da calcio, una piazza, campi da padel, basket e pallavolo. Da ilmessaggero.it

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo” - Francesca Michielin è la protagonista del nuovo inno ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), “Di Campo in Campo” Il brano, descritto come potente e motivazionale, intende rappresen ... Si legge su megamodo.com

Inaugurato il campo da padel "Spazio dedicato ai nostri ragazzi" - Taglio del nastro, ieri, per il nuovo campo da padel degli impianti sportivi universitari di Camerino. Come scrive ilrestodelcarlino.it

FIP World Padel Report 2025: numeri da record per l'Italia - Oltre 35 milioni di praticanti, un incremento del 16,1% dei club, del 15,2% dei campi e del 42% di tesserati per le federazioni nazionali rispetto allo scorso anno. Da msn.com