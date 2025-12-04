Nuovo anime naruto stile cyberpunk entusiasma i fan
un nuovo scenario per il franchise di Naruto: un’interpretazione in chiave cyberpunk. La popolarità di Naruto è tradizionalmente associata a mondi fantastici e jutsu, ma recenti sviluppi mostrano come l’universo creato da Masashi Kishimoto possa essere reinterpretato attraverso una lente di scienza fiction. Un nuovo cortometraggio anime, in collaborazione con il videogioco Naruto Mobile, apre uno squarcio su un futuro immaginato che combina elementi di cyberpunk con le saghe ninja. Questa produzione, divulgata su YouTube in occasione del decimo anniversario del videogioco, rappresenta un campione di come il franchise possa evolversi verso scenari ultratecnologici, mantenendo la sua identità di combattimenti intensi e personaggi iconici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Approfondisci con queste news
