Nuovi arresti per la truffa del falso carabiniere | tre donne in manette

SIENA – Nuovi arresti per la truffa del falso carabiniere. I carabinieri della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Siena hanno arrestato in flagranza di reato tre donne, originarie delle province di Napoli e Caserta, ritenuti presunti responsabili del reato di truffa attraverso il metodo del falso carabiniere. I militari, allertati da una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112, si sono portati immediatamente all’abitazione di un uomo rimasto vittima del raggiro, sorprendendo una delle tre donne che, una volta uscita, è entrata all’interno di un’autovettura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

