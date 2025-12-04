Nuove gesture potrebbero presto arricchire l’esperienza dei Google Pixel Watch
L'app companion Pixel Watch nasconde i lavori in corso per l'implementazione di due nuove gesture da parte di Google. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giornate professionali di cinema. . Se il pubblico scopre un film con uno swipe… anche il cinema cambia. TikTok + Box Office: strategie, opportunità e nuove attenzioni sull’audiovisivo. Guarda gli highlight del panel alle Giornate di Cinema – Growing! #gio - facebook.com Vai su Facebook
Nuove regole in GTA Online: presto dovrai verificare la tua età per giocare senza limiti? - Dopo la conferma di Xbox, che si impegna a verificare l'età dei giocatori in UK in ottemperanza alle direttive dell'Online Safety Act del Regno Unito, sembra che anche Rockstar Games stia pensando di ... Come scrive everyeye.it