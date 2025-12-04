Nuova Zelanda cucciolo di foca entra in un bar | il video
Ecco le immagini di un cucciolo di foca mentre entra in un bar in Nuova Zelanda. Il locale, molto frequentato nel Sud del Paese, più precisamente a Richmond, si chiama ‘Sprig + Fern The Meadows’, e dopo l’accaduto ha diffuso i filmati della curiosa irruzione dell’animale. La proprietaria, divertita, ha raccontato sui social che all’inizio pensava si trattasse di un cane. Il cucciolo di foca, alla fine, è stato portato fuori e messo in salvo dal personale del bar fino all’arrivo delle guardie forestali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
