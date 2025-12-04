Nuova tragedia nel Mediterraneo i 45 migranti giunti a Lampedusa raccontano | Dispersi 5 compagni di viaggio
Due senegalesi, altrettanti gambiani e una persona originaria della Sierra Leone, tra cui un minore, sono dispersi da martedì scorso. Lo hanno raccontato i 45 migranti, fra cui 5 donne e un minore, sbarcati durante la notte a Lampedusa. Il gruppo - composto da persone originarie di Gambia, Sierra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
