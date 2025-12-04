Nuova sfida elettrizzante | Tifosi tutti allo stadio

La sfida tra Grosseto e Prato in programma domenica allo " Zecchini " (inizio alle 14.30) sta assumendo contorni sempre più interessanti, superiori anche a quelli del derby con il Siena, nonostante il divario in classifica tra i biancorossi a quota 35 ed i biancazzurri a quota 25. È chiaro che per i lanieri (in trasferta hanno realizzato soltanto 7 punti con due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte) si tratta quasi di un’ultima spiaggia pensando al successo finale perchè in caso di sconfitta l’unico obiettivo rimarrebbero i playoff: ed è per questo motivo che si prospetta una buona presenza di tifosi pratesi (forse 600-700). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

