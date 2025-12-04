Nuova emergenza migranti in Asia | il Pakistan espelle migliaia di afghani

Nelle ultime settimane il Pakistan ha intensificato gli sforzi per espellere i migranti afghani, in coincidenza con l’aumento delle tensioni politiche tra Islamabad e Kabul. Nel corso del 2025, circa un milione dei tre milioni di afghani residenti nel Paese è stato deportato in Afghanistan, un luogo in cui molti di loro non hanno mai vissuto e dove, a causa di una grave crisi umanitaria, lavoro e alloggi scarseggiano. La spiegazione ufficiale del governo pakistano è che queste misure rientrano in una politica più ampia volta a rimpatriare tutti quei migranti privi di documentazione valida. Le conseguenze sono particolarmente evidente nel Belucistan, tumultuosa regione pakistana contesa al confine con l’Afghanistan, dove è stato demolito Gardi Jungle, il più grande insediamento di rifugiati afghani locale che ospitava circa 70. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Nuova emergenza migranti in Asia: il Pakistan espelle migliaia di afghani

