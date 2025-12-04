Nuova armatura di iron man per il 2026 anteprima della serie in uscita

l’innovazione nel mondo di iron man: la nuova armatura e le prospettive per il 2026. Il personaggio di Iron Man si appresta a entrare in una nuova fase narrativa nel 2026, con l’introduzione di un nuovo costume e unrilancio delle sue avventure. La Marvel ha annunciato ufficialmente il prossimo rilancio dell’iconico eroe, fornendo anticipazioni sul primo sguardo alla sua nuova armatura e sul possibile sviluppo della trama. Si delinea così una prospettiva di grande novità, che coinvolge artisti di rilievo e talentuosi sceneggiatori, pronti a dettare le linee di un futuro ricco di sorprese. annuncio e collaborazione per la nuova serie di iron man. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuova armatura di iron man per il 2026 anteprima della serie in uscita

