Nuoto Stefanì e Busa in semifinale nei 100 farfalla agli Europei di nuoto in vasca corta Grousset svetta

Missione compiuta per Simone Stefanì e Michele Busa impegnati nelle batterie dei 100 farfalla uomini, facenti parte del programma mattutino della terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), i due azzurri sono riusciti a esprimersi abbastanza bene, rientrando nel novero della top-16 ed essendo i migliori due rappresentanti nostrani a spiccare nella selezione interna, vista la presenza anche di Federico Burdisso. Stefanì, da questo punto di vista, è stato il migliore del trio, stampando sulla piastra il crono di 50?47. L’azzurro, nella heat del francese Maxime Grousset, ha cercato di tenere il passo, avendo un calo negli ultimi 25 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

