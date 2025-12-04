Nuoto Sara Curtis dà forfait per i 100 dorso agli Europei | focus sulla staffetta
Continua la mattinata di batterie nell’Aqua Arena di Lublino (Polonia), sede degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Si sono da poco concluse le quattro heat dei 100 dorso femminili, al termine delle quali si è formata la composizioni delle semifinali. Sara Curtis, unica italiana al via, non ha preso parte alla seconda batteria, concedendosi del riposo in vista della staffetta. La giovane saviglianese, nei primi due giorni della rassegna continentale, ha già conquistato due medaglie nelle prove di squadra (argento nella 4×50 sl femminile e oro nella 4×50 mista mixed) e proverà oggi a portare al Bel Paese un nuovo metallo. 🔗 Leggi su Oasport.it
