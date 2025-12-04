Nuoto risultati batterie Europei in vasca corta | convincono Ceccon e Quadarella 4×50 sl mista in rampa di lancio

Calato il sipario sulla terza giornata di batterie negli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), diversi atleti azzurri sui blocchetti di partenza e la mattinata è stata positiva per la squadra guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, in vetta al medagliere dopo due giorni di gare con 2 ori e 2 argenti. Si parte dalle qualificazioni in finale per la compagine tricolore. Simona Quadarella ha timbrato il cartellino negli 800 stile libero femminile, rendendosi protagonista di una heat molto controllata, terminata col crono di 8’14?99. Secondo tempo per lei alle spalle della tedesca Isabel Gose (8’13?70) e confronto che dopo la finale dei 400 sl in questi campionati si ripropone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, risultati batterie Europei in vasca corta: convincono Ceccon e Quadarella, 4×50 sl mista in rampa di lancio

