Ancora loro due. Si riproporrà domani a Lublino (Polonia) il duello tra Isabel Gose e Simona Quadarella. La tedesca e l’azzurra, oro e argento negli Europei 2025 di nuoto in vasca corta nei 400 stile libero, saranno le protagoniste indiscusse anche degli 800 sl in questa sede. Nelle batterie odierne le due nuotatrici si sono potute permettere una qualificazione in tranquillità all’atto conclusivo. Quadarella, in totale gestione, ha fatto il vuoto nella propria batteria coi seguenti split ogni 200 metri: 2’01?09; 4’05?41; 6’10?19; 8’14?99. La romana sembra in grande condizione e il record italiano nella distanza che è meno nelle sue corde (400 sl) è stato un buon segnale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, nuovo duello Quadarella-Gose nella finale degli 800 sl agli Europei in vasca corta