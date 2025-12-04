Giovanni Guatti, Lorenzo Zazzeri, Sara Curtis e Agata Maria Ambler hanno superato in scioltezza le batterie della 4×50 stile libero mista, regalando all’Italia una convincente qualificazione per la finale che si disputerà stasera all’Aqua Center di Lublino (in Polonia) in chiusura della terza giornata dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta 2025. La staffetta veloce azzurra composta da due uomini e due donne ha timbrato il cartellino in mattinata senza particolari patemi, vincendo brillantemente la seconda heat con il crono di 1:29.31 e attestandosi al posto d’onore nella classifica complessiva delle batterie alle spalle della Polonia (1:29. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, l’Italia vola in finale nella 4×50 sl mista e sogna in grande agli Europei in vasca corta